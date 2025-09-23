Egy dunaújvárosi zebra közelében történt kis híján baleset: egy szabálytalanul parkoló autó miatt nem látszott jól az útra lépő kisfiú, ám egy figyelmes autós időben fékezett, így elkerülték a bajt. A tízéves gyerek példásan, kerékpárját tolva, körültekintően kelt át az úton, amiért sokan dicsérték a közösségi médiában. Kevesen sejtették azonban, hogy a fegyelmezett viselkedés mögött egy súlyos tragédia áll.

Tragédia húzódik meg a dunaújvárosi kisfiú ügyessége mögött

Tragédia árnyékolja be a család életét

A fiú édesapja a duol.hu beszámolója szerint elárulta: öt évvel ezelőtt elvesztették az édesanyát, akit egy budapesti zebrán gázolt halálra egy autó, miközben kórházba sietett. Az apa azóta egyedül neveli három fiát, és különös gondot fordít arra, hogy a közlekedésben mindig a biztonság legyen az első.

A férfi szerint felesége elvesztése óta minden átkelés emlékezteti őt a múlt fájdalmára, de egyben erőt is ad, hogy gyermekeit megóvja: „Mindig leszállunk, körülnézünk, és csak úgy megyünk át” – tanítja fiait, akik fegyelmezettségükkel példát mutatnak mindenkinek.

Egy apró figyelmetlenség is könnyen tragédiához vezethet

