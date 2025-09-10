Ettől a postai küldeménytől retteghet most mindenki Fejérben, ezt behajtják

​Az ellenőrzések során a rendőrök 1956 sofőrt alkohol-szondáztattak, és mindössze két esetben kellett intézkedniük ittas vezetés miatt. A Fejér vármegyei rendőrség közlése szerint, ez a szám a korábbi hetekhez viszonyítva kiemelkedően jó eredménynek számít, és a hatóságok bíznak benne, hogy ez a tendencia folytatódik. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt is csökkent az intézkedések száma: az előző heti 170 esethez képest most "csak" 64 szabálysértés történt. Ezen kívül mindössze egy motorkerékpáros felejtette el a bukósisakot. A gyorshajtók ellen a traffipaxokat is bevetettek.

A traffipaxok munkában: több mint ezer gyorshajtót füleltek le.

Forrás: Fotó: MW/Archív

A traffipaxot alaposan megdolgoztatták

​Sajnos a sebességtúllépés terén jelentős visszaesés tapasztalható. A rendőrök 48 sofőrrel szemben intézkedtek a helyszínen, a sebességmérő készülékek, azaz a traffipaxok pedig több mint 1300 esetben rögzítettek gyorshajtást, hamrosan érkezik az érintetteknek a bírság is postai úton. Ez a szám, ami 1330 fotót jelent, komoly aggodalomra ad okot, és rávilágít arra, hogy sok autós még mindig nem veszi elég komolyan a sebességhatárokat. Mindemellett a követési távolságot is 12-en nem tartották be, és az elsőbbség, valamint az előzés szabályait is 35-en szegték meg Fejér vármegye útjain.