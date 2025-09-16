szeptember 16., kedd

Fehérvár szülöttjétől retteg az ország, egész Európa keresi a toplistás bűnözőt

Címkék#eltűnt személy#rendőrség#Székesfehérvár#bűnöző#kábítószer#körözés#Dunaújváros

​Fejér vármegye most ismét a figyelem középpontjába került, de ezúttal körözés miatt. ​A képen látható Székesfehérvár szülöttje a toplistás bűnözők közé került, bárhol lehet!

Feol.hu

A 32 éves, székesfehérvári születésű férfi, akit nagy erőkkel keres a rendőrség, az ország legkeresettebb bűnözői között tartják számon kábítószer-kereskedelem súlyos bűntette miatt. ​A hatóságok nagy erőkkel kutatják a hátranyalt hajú, szakállas férfit. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a férfi megtalálásában. A kábítószer nemcsak a felnőtteket, hanem gyermekeinket is veszélyeztetheti, segítsen megtalálni a toplistás bűnözőt!

Mutatjuk a székesfehérvári 32 éves férfit, aki a toplistás bűnözők közé került! Veszélyes, bárhol lehet! 
Forrás:  Police.hu

​Bárhol lehetnek, hajsza a toplistás bűnözők ellen

A rendőrség folyamatosan kutatja fel veszélyes személyeket, a közelmúltban is több sikeres akciót hajtottak végre. Néhány hónappal ezelőtt például a rendőrség MEKTA egységei Perkátán fogtak el egy 4 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélt férfit, aki sikertelenül próbált menekülni az igazságszolgáltatás elől.

​Pánik Dunaújvárosban: Eltűnt egy fiatal nő!

​Egy másik eset is felborzolta a kedélyeket a vármegyében. Hétfőn adtak ki körözést egy eltűnt dunaújvárosi nő, Pesei Brigitta felkutatására. A 36 éves nő szeptember 9-én, hétfőn távozott otthonából, és azóta nem adott magáról életjelet. Kedden délelőtt azonban jött a jó hír: megtalálták az eltűnt dunaújvárosi nőt! RÉSZLETEK ITT!

 

