1 órája
Fehérvár szülöttjétől retteg az ország, egész Európa keresi a toplistás bűnözőt
Fejér vármegye most ismét a figyelem középpontjába került, de ezúttal körözés miatt. A képen látható Székesfehérvár szülöttje a toplistás bűnözők közé került, bárhol lehet!
A 32 éves, székesfehérvári születésű férfi, akit nagy erőkkel keres a rendőrség, az ország legkeresettebb bűnözői között tartják számon kábítószer-kereskedelem súlyos bűntette miatt. A hatóságok nagy erőkkel kutatják a hátranyalt hajú, szakállas férfit. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a férfi megtalálásában. A kábítószer nemcsak a felnőtteket, hanem gyermekeinket is veszélyeztetheti, segítsen megtalálni a toplistás bűnözőt!
Bárhol lehetnek, hajsza a toplistás bűnözők ellen
A rendőrség folyamatosan kutatja fel veszélyes személyeket, a közelmúltban is több sikeres akciót hajtottak végre. Néhány hónappal ezelőtt például a rendőrség MEKTA egységei Perkátán fogtak el egy 4 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélt férfit, aki sikertelenül próbált menekülni az igazságszolgáltatás elől.
Pánik Dunaújvárosban: Eltűnt egy fiatal nő!
Egy másik eset is felborzolta a kedélyeket a vármegyében. Hétfőn adtak ki körözést egy eltűnt dunaújvárosi nő, Pesei Brigitta felkutatására. A 36 éves nő szeptember 9-én, hétfőn távozott otthonából, és azóta nem adott magáról életjelet. Kedden délelőtt azonban jött a jó hír: megtalálták az eltűnt dunaújvárosi nőt!