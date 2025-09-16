Fehérvár szülöttjétől retteg az ország, egész Európa keresi a toplistás bűnözőt

A 32 éves, székesfehérvári születésű férfi, akit nagy erőkkel keres a rendőrség, az ország legkeresettebb bűnözői között tartják számon kábítószer-kereskedelem súlyos bűntette miatt. ​A hatóságok nagy erőkkel kutatják a hátranyalt hajú, szakállas férfit. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a férfi megtalálásában. A kábítószer nemcsak a felnőtteket, hanem gyermekeinket is veszélyeztetheti, segítsen megtalálni a toplistás bűnözőt!

Forrás: Police.hu

​Bárhol lehetnek, hajsza a toplistás bűnözők ellen

A rendőrség folyamatosan kutatja fel veszélyes személyeket, a közelmúltban is több sikeres akciót hajtottak végre. Néhány hónappal ezelőtt például a rendőrség MEKTA egységei Perkátán fogtak el egy 4 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélt férfit, aki sikertelenül próbált menekülni az igazságszolgáltatás elől.

