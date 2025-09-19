szeptember 19., péntek

Krimi

1 órája

Elképesztő titkok és tragédiák: Fehérvár szülöttje, akitől retteg egész Európa

Súlyos bűnügyek árnyéka vetődött Fejér vármegyére. Az elmúlt napokban több, figyelmet érdemlő és egyben megrázó esemény is történt Fejér és a szomszédos vármegyében. Az egyik legkiemelkedőbb eset egy országosan körözött székesfehérvári bűnözőhöz kötődik, de elképesztő halálesetek is megrázták a középső országrészt. Képet is hoztunk toplistás bűnözőről, aki bárhol lehet.

Feol.hu
Elképesztő titkok és tragédiák: Fehérvár szülöttje, akitől retteg egész Európa

Súlyos bűnügyek árnyéka vetődött Fejérre: hajtóvadászat a toplistás bűnöző ellen.

Forrás: Illusztráció / Shuttterstock

A rendőrség nagy erőkkel keresi a székesfehérvári születésű Balló Bendegúz Zoltánt  kábítószer-kereskedelem súlyos bűntette miatt. A bűnöző az európai körözési listán is szerepel, ami tovább növeli az ügy súlyosságát. Bárhol lehet, a rendőrség a lakosság segítségét kéri a toplistás bűnöző megtalálásában.

Súlyos bűnügyek árnyéka vetődött Fejérre: csecsemőhalál, hajtóvadászat a toplistás bűnöző ellen, miközben az elhunyt mentőtiszt családja szemtanúkat keres.
Mutatjuk Balló Bendegúz Zoltánt, a székesfehérvári, 32 éves férfit, aki a toplistás bűnözők közé került! Veszélyes, bárhol lehet! 
Fotó: police.hu

Képen a toplistás bűnöző

Kétségek: szemtanúkat keres az elhunyt mentőtiszt családja

​Eközben egy alig egy hónappal ezelőtt tragikus frontális balesetben elhunyt mentőtiszt családja kétségbeesetten fordult a nyilvánossághoz. A FEOL-nak a tragikusan elhunyt Szigeti Barbara Júlia húga elmondta, szemtanúkat keresnek, hogy kiderüljön az igazság.

Csecsemőhalál Simontornyán – sok megválaszolatlan kérdés

​A Fejér-Tolna vármegye határánál egy felfoghatatlan tragédia rázta meg Simontornya lakosságát: egy mindössze egyhetes csecsemő halt meg. A helyi szóbeszédek szerint a háttérben csecsemőgyilkosság állhat, de a rendőrségi vizsgálat még folyamatban van, és az ügy részletei egyelőre nem nyilvánosak. Az eset mélyen megrendítette a környékbelieket.

Dunaújvárosi pedofil

Egy 12 éves kisfiút rángatott a nyakánál fogva a dunaújvárosi erdőbe a pedofil férfi. A Fejér Vármegyei Főügyészség közleményében azt írta, hogy letartóztatták. Megrázó, eddig nem hallott részletek is kiderültek.

 

