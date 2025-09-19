1 órája
Elképesztő titkok és tragédiák: Fehérvár szülöttje, akitől retteg egész Európa
Súlyos bűnügyek árnyéka vetődött Fejér vármegyére. Az elmúlt napokban több, figyelmet érdemlő és egyben megrázó esemény is történt Fejér és a szomszédos vármegyében. Az egyik legkiemelkedőbb eset egy országosan körözött székesfehérvári bűnözőhöz kötődik, de elképesztő halálesetek is megrázták a középső országrészt. Képet is hoztunk toplistás bűnözőről, aki bárhol lehet.
Forrás: Illusztráció / Shuttterstock
A rendőrség nagy erőkkel keresi a székesfehérvári születésű Balló Bendegúz Zoltánt kábítószer-kereskedelem súlyos bűntette miatt. A bűnöző az európai körözési listán is szerepel, ami tovább növeli az ügy súlyosságát. Bárhol lehet, a rendőrség a lakosság segítségét kéri a toplistás bűnöző megtalálásában.
Kétségek: szemtanúkat keres az elhunyt mentőtiszt családja
Eközben egy alig egy hónappal ezelőtt tragikus frontális balesetben elhunyt mentőtiszt családja kétségbeesetten fordult a nyilvánossághoz. A FEOL-nak a tragikusan elhunyt Szigeti Barbara Júlia húga elmondta, szemtanúkat keresnek, hogy kiderüljön az igazság.
Csecsemőhalál Simontornyán – sok megválaszolatlan kérdés
A Fejér-Tolna vármegye határánál egy felfoghatatlan tragédia rázta meg Simontornya lakosságát: egy mindössze egyhetes csecsemő halt meg. A helyi szóbeszédek szerint a háttérben csecsemőgyilkosság állhat, de a rendőrségi vizsgálat még folyamatban van, és az ügy részletei egyelőre nem nyilvánosak. Az eset mélyen megrendítette a környékbelieket.
Dunaújvárosi pedofil
Egy 12 éves kisfiút rángatott a nyakánál fogva a dunaújvárosi erdőbe a pedofil férfi. A Fejér Vármegyei Főügyészség közleményében azt írta, hogy letartóztatták. Megrázó, eddig nem hallott részletek is kiderültek.
