Elképesztő titkok és tragédiák: Fehérvár szülöttje, akitől retteg egész Európa

Csecsemőhalál Simontornyán – sok megválaszolatlan kérdés

​A Fejér-Tolna vármegye határánál egy felfoghatatlan tragédia rázta meg Simontornya lakosságát: egy mindössze egyhetes csecsemő halt meg. A helyi szóbeszédek szerint a háttérben csecsemőgyilkosság állhat, de a rendőrségi vizsgálat még folyamatban van, és az ügy részletei egyelőre nem nyilvánosak. Az eset mélyen megrendítette a környékbelieket.