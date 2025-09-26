Közlekedés
1 órája
Tömegbaleset az M7-esen, mentő a helyszínen (frissítve)
Három személyautó karambolozott a megyehatárnál a Budapest felé vezető oldalon. Az M7-es autópálya 24-es kilométeréhez mentőt is riasztottak, úgy tudjuk személyi sérülés is történt a balesetnél.
A katasztrófavédelem tájékoztatott, az érdi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket az M7-es autópálya tárnoki szakaszán. Az érintett pályaszakaszon két sávon halad a forgalom, torlódás alakult ki.
Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot a ráfutásos balesettel kapcsolatban, amint bővebbet tudunk, közölni fogjuk.
Frissítés: reagált az OMSZ a balesetre!
A helyszínről két embert könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.
