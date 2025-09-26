szeptember 26., péntek

Közlekedés

2 órája

Tömegbaleset az M7-esen, mentő a helyszínen (frissítve)

Címkék#M7-es autópálya#Országos Mentőszolgálat#baleset#katasztrófavédelem#forgalom

Három személyautó karambolozott a megyehatárnál a Budapest felé vezető oldalon. Az M7-es autópálya 24-es kilométeréhez mentőt is riasztottak, úgy tudjuk személyi sérülés is történt a balesetnél.

Feol.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatott, az érdi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket az M7-es autópálya tárnoki szakaszán. Az érintett pályaszakaszon két sávon halad a forgalom, torlódás alakult ki. 

Három személyautó karambolozott Fejér és Pest vármegye határánál az M7-esen. Mentőt is riasztani kellett.
Három személyautó is érintett a ráfutásos balesetnél az M7-esen, mentő rohant a helyszínre.

Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot a ráfutásos balesettel kapcsolatban, amint bővebbet tudunk, közölni fogjuk.

Frissítés: reagált az OMSZ a balesetre!

A helyszínről két embert könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.


 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
