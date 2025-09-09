Autópálya helyzetjelentés
3 órája
Több kilométeres torlódás az M7-esen
Több kilométeres a torlódás az M7-esen
Forrás: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap
Az M7-es autópályán Budapest felé, Martonvásár térségében forgalomszámláló hurkokat telepítenek, ezért több kilométeres torlódásra és megnövekedett menetidőre számíthatnak az erre közlekedők.
Az autópályán való munkálatok miatt a 7-es számú főúton is megnövekedett a forgalom Martonvásártól.
Az Útinfom szerint a 33-as km-nél a két belső sávot zárták le. Aki teheti hajtson le az M7-es baracskai lehajtójánál és kerülővel közelítse meg a főváros irányát.
