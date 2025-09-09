szeptember 9., kedd

Déri Brenda
Több kilométeres torlódás az M7-esen

Több kilométeres a torlódás az M7-esen

Forrás: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

Az M7-es autópályán Budapest felé, Martonvásár térségében forgalomszámláló hurkokat telepítenek, ezért több kilométeres torlódásra és megnövekedett menetidőre számíthatnak az erre közlekedők.

Az autópályán való munkálatok miatt a 7-es számú főúton is megnövekedett a forgalom Martonvásártól.

Az Útinfom szerint a 33-as km-nél a két belső sávot zárták le. Aki teheti hajtson le az M7-es baracskai lehajtójánál és kerülővel közelítse meg a főváros irányát.

 

