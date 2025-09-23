Teljes döbbenet: Kiderült, ki áll a rejtélyes fehérvári fosztogatások mögött

Augusztus végén a székesfehérvári benzinkutakon történt sorozatos lopások nyugtalanságot keltettek a lakosságban, a rendőrség nyomozást indított, amely sikeresen lezárult. A 14 éves fiatal gyanúsított, előbb egy önkiszolgáló porszívó ajtaját feszítette fel, majd néhány nappal később egy autómosó gép pénzgyűjtő kazettáját emelte ki. A Fejér vármegyei rendőrség munkatársai gyorsan azonosították és előállították a fiatalkorút, akit lopás vétsége miatt hallgattak ki. A nyomozás során az is kiderült, hogy a fiatal több rollert is eltulajdonított a városban, melyeket továbbértékesített. Az ügyek felgöngyölítése folyamatban van.

Elfogták a rolleres tolvajfiút, aki Székesfehérváron garázdálkodott.

Forrás: Fejér vármegyei rendőrség