2 órája
Teljes döbbenet: Kiderült, ki áll a rejtélyes fehérvári fosztogatások mögött
Elfogták a rolleres tolvajfiút a megyeszékhelyen. A Fejér Vármegyei Rendőrség közölte, a fiatalkorú tolvaj két töltőállomáson is lopott, sőt, több lopott járművet is továbbértékesített Székesfehérváron.
Elképesztő, mit művelt a 14 éves fiú a királyok városában.
Forrás: Shutterstock.com /Illusztráció
Augusztus végén a székesfehérvári benzinkutakon történt sorozatos lopások nyugtalanságot keltettek a lakosságban, a rendőrség nyomozást indított, amely sikeresen lezárult. A 14 éves fiatal gyanúsított, előbb egy önkiszolgáló porszívó ajtaját feszítette fel, majd néhány nappal később egy autómosó gép pénzgyűjtő kazettáját emelte ki. A Fejér vármegyei rendőrség munkatársai gyorsan azonosították és előállították a fiatalkorút, akit lopás vétsége miatt hallgattak ki. A nyomozás során az is kiderült, hogy a fiatal több rollert is eltulajdonított a városban, melyeket továbbértékesített. Az ügyek felgöngyölítése folyamatban van.
