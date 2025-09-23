szeptember 23., kedd

Elfogták

2 órája

Teljes döbbenet: Kiderült, ki áll a rejtélyes fehérvári fosztogatások mögött

Elfogták a rolleres tolvajfiút a megyeszékhelyen. A Fejér Vármegyei Rendőrség közölte, a fiatalkorú tolvaj két töltőállomáson is lopott, sőt, több lopott járművet is továbbértékesített Székesfehérváron.

Feol.hu
Teljes döbbenet: Kiderült, ki áll a rejtélyes fehérvári fosztogatások mögött

Elképesztő, mit művelt a 14 éves fiú a királyok városában.

Forrás: Shutterstock.com /Illusztráció

Augusztus végén a székesfehérvári benzinkutakon történt sorozatos lopások nyugtalanságot keltettek a lakosságban, a rendőrség nyomozást indított, amely sikeresen lezárult. A 14 éves fiatal gyanúsított, előbb egy önkiszolgáló porszívó ajtaját feszítette fel, majd néhány nappal később egy autómosó gép pénzgyűjtő kazettáját emelte ki. A Fejér vármegyei rendőrség munkatársai gyorsan azonosították és előállították a fiatalkorút, akit lopás vétsége miatt hallgattak ki. A nyomozás során az is kiderült, hogy a fiatal több rollert is eltulajdonított a városban, melyeket továbbértékesített. Az ügyek felgöngyölítése folyamatban van. 

Elfogták a rolleres tolvajfiút, aki Székesfehérváron garázdálkodott: két benzinkútról is lopott. A rendőrség előállította a 14 éves fiút.
Elfogták a rolleres tolvajfiút, aki Székesfehérváron garázdálkodott.
Forrás: Fejér vármegyei rendőrség

 

 

