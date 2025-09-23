Még az alsónadrágjában is drog volt a fehérvári férfinak

​A Fejér vármegyei rendőrség újabb drogesetet göngyölített fel. Mint kiderült, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság munkatársai szeptember 15-én délután Székesfehérváron, a Semmelweis Ignác utcában ellenőriztek egy személygépkocsit és annak vezetőjét, hatalmas drogfogás lett belőle.

Elképesztő hova rejtette a kábítószert a székesfehérvári férfi.

Forrás: police.hu

Beszámolójukból kiderül, hogy a 34 éves helyi lakos autójában az intézkedés során a vezetőülés alá rejtett táskában és a férfi alsónadrágjában alufóliába csomagolt, fehér színű, por állagú kábítószergyanús anyagot, valamint digitális mérleget találtak. A házkutatás szintén eredményes volt: kábítószergyanús anyaggal szennyezett eszközöket, több százezer forintot és külföldi valutát foglaltak le. ​A nyomozás során beszerzett bizonyítékok alapján a férfi a tiltott szert értékesítette is, ezért a rendőrök kezdeményezték a díler letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

Több rajtaütés is volt Székesfehérváron és környékén

Miközben a rendőrség munkatársai nagy erőkkel keresi a lakosság segítségét is kérve a toplistás székesfehérvári férfit, akit kábítószer-kereskedelem súlyos bűntette miatt kell felelnie, Bicskén és Daruszentmiklóson is lecsapott a rendőrség.



