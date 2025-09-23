szeptember 23., kedd

Tekla névnap

17°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rajtaütés

44 perce

Még az alsónadrágjában is drog volt a fehérvári férfinak

Címkék#drog#rendőrség#házkutatás#Székesfehérvár#kábítószer#körözés#alsónadrág

​Micsoda zsákmány! Újabb hatalmas drogfogás Székesfehérváron, a rendőrség kezdeményezte a díler letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.

Feol.hu

​A Fejér vármegyei rendőrség újabb drogesetet göngyölített fel. Mint kiderült, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság munkatársai szeptember 15-én délután Székesfehérváron, a Semmelweis Ignác utcában ellenőriztek egy személygépkocsit és annak vezetőjét, hatalmas drogfogás lett belőle.

​Micsoda zsákmány! Újabb hatalmas drogfogás Székesfehérváron, újabb díler a rács mögött. Elképesztő hova rejtette a kábítószert a férfi.
Elképesztő hova rejtette a kábítószert a székesfehérvári férfi. 
Forrás: police.hu

Beszámolójukból kiderül, hogy a 34 éves helyi lakos autójában az intézkedés során a vezetőülés alá rejtett táskában és a férfi alsónadrágjában alufóliába csomagolt, fehér színű, por állagú kábítószergyanús anyagot, valamint digitális mérleget találtak. A házkutatás szintén eredményes volt: kábítószergyanús anyaggal szennyezett eszközöket, több százezer forintot és külföldi valutát foglaltak le. ​A nyomozás során beszerzett bizonyítékok alapján a férfi a tiltott szert értékesítette is, ezért a rendőrök kezdeményezték a díler letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

Több rajtaütés is volt Székesfehérváron és környékén

Miközben a rendőrség munkatársai nagy erőkkel keresi a lakosság segítségét is kérve a toplistás székesfehérvári férfit, akit kábítószer-kereskedelem súlyos bűntette miatt kell felelnie, Bicskén és Daruszentmiklóson is lecsapott a rendőrség.

 

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu