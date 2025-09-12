szeptember 12., péntek

A fehérvári vasút közelében loptak: fotókon, kiket keres a rendőrség

​A rendőrség a lakosság segítségét kéri két férfi azonosításában, akiket lopással gyanúsítanak. A rendelkezésre álló adatok szerint a székesfehérvári Mártírok útja 44. szám alatt lévő vasúti felüljárónál 2025. június 23-án loptak el egy lezárt biciklit.

Feol.hu
A fehérvári vasút közelében loptak: fotókon, kiket keres a rendőrség

Aki felismeri őket ne habozzon, keresse a székesfehérvári rendőröket.

Forrás: Police.hu

A felhívásban kiemelik, hogy a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya büntetőeljárást folytat az ismeretlen tettesek ellen. A rendőrök most nyilvánosságra hozták a gyanúsítottakról készült felvételeket, amely a MÁV vasúti felüljáró közelében készült, ahol egy lezárt kerékpárt lophatták el.

Aki felismeri őket ne habozzon, keresse a székesfehérvári rendőröket.
Aki felismeri őket ne habozzon, keresse a székesfehérvári rendőröket.
Forrás:  Police.hu

A székesfehérvári rendőrség várja segítséget

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható férfiakat felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik,  jelentkezzenek személyesen a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-22/541-600-as telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöld számán, vagy a 112-es, díjmentes segélyhívó számon. 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
