A fehérvári vasút közelében loptak: fotókon, kiket keres a rendőrség

A felhívásban kiemelik, hogy a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya büntetőeljárást folytat az ismeretlen tettesek ellen. A rendőrök most nyilvánosságra hozták a gyanúsítottakról készült felvételeket, amely a MÁV vasúti felüljáró közelében készült, ahol egy lezárt kerékpárt lophatták el.

Aki felismeri őket ne habozzon, keresse a székesfehérvári rendőröket.

Forrás: Police.hu

A székesfehérvári rendőrség várja segítséget

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható férfiakat felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzenek személyesen a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-22/541-600-as telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöld számán, vagy a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.