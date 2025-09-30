Ráadás: Már reggeltől erre készüljön, ha Fehérvárra indul - részletek

38 perce
Hétfőn este jött az újabb üzenet az autópálya fenntartótól. Ennek okán újabb jelentős forgalomkorlátozás lép életbe az M7-es autópályán Velence térségében, ami 7 órán keresztül tart. A munkálatok miatt a Székesfehérvár felé vezető oldalon csak egy sávon lehet majd haladni!
A velencei gyalogos- és kerékpáros híd fejlesztése a hétvégi látványos beemelés után újabb fázisba lép. Az MKIF tájékoztatása szerint ma, kedden reggel 9:00 és délután 16:00 óra között kell az ideiglenes forgalmi rendre számítani az M7-es autópálya Székesfehérvár (Balaton) felé vezető oldalán. Az autópálya fenntartó kiemeli, a forgalomkorlátozást a híd járomszerkezetének építése indokolja.
Forgalmirend-változás Székesfehérvár felé
A biztonságos munkavégzés érdekében a Balaton irányába tartó forgalmat átterelik a Budapest felé vezető oldal belső sávjába, így az országhatár felé 1, a főváros felé 2 sávon haladhat majd a forgalom. A közlekedőktől az MKIF türelmet és fokozott figyelmet kér, valamint balesetmentes közlekedést kívánt!
