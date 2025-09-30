Ráadás: Már reggeltől erre készüljön, ha Fehérvárra indul - részletek

szeptember 30., kedd

Hétfőn este jött az újabb üzenet az autópálya fenntartótól. Ennek okán ​újabb jelentős forgalomkorlátozás lép életbe az M7-es autópályán Velence térségében, ami 7 órán keresztül tart. A munkálatok miatt a Székesfehérvár felé vezető oldalon csak egy sávon lehet majd haladni!

Feol.hu

​A velencei gyalogos- és kerékpáros híd fejlesztése a hétvégi látványos beemelés után újabb fázisba lép. Az MKIF tájékoztatása szerint ma, kedden reggel 9:00 és délután 16:00 óra között kell az ideiglenes forgalmi rendre számítani az M7-es autópálya Székesfehérvár (Balaton) felé vezető oldalán. Az ​autópálya fenntartó kiemeli, a forgalomkorlátozást a híd járomszerkezetének építése indokolja. 

Jelentős forgalomkorlátozás az M7-es autópálya velencei szakaszán. Már reggeltől többórás forgalmirend-változásra kell számítani Székesfehérvár felé.
Hétórás terelés az M7-es autópályán Székesfehérvár felé.
Fotó: Illusztráció: Pixabay

Forgalmirend-változás Székesfehérvár felé

A biztonságos munkavégzés érdekében a Balaton irányába tartó forgalmat átterelik a Budapest felé vezető oldal belső sávjába, így az országhatár felé 1, a főváros felé 2 sávon haladhat majd a forgalom. A közlekedőktől az MKIF türelmet és fokozott figyelmet kér, valamint balesetmentes közlekedést kívánt!

 

