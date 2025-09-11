1 órája
Fehérvárról érkezett a füles: a kormányablakban csaptak le a körözött bűnözőre
Nem mindennapi látványnak lehettek szemtanúi azok, akik szeptember 8-án kora délután az orosházi kormányablakban tartózkodtak. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai ugyanis a legnagyobb nyüzsgésben csaptak le egy többszörösen körözött férfira, akinek az elfogásához a székesfehérvári rendőröktől kaptak információt.
A Fejér vármegyei rendőrség által megosztott bejegyzésben részletezik, hogy a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának jelzése alapján pontosan tudták a kollégák, hogy mikor és hol kell lecsapni a körözés alatt álló férfira, akit például azért is kerestek a rendőrség munkatársai, mert nem kezdte meg a szabadságvesztése letöltését.
Az orosházi kormányablakban a férfi az elfogásakor erőszakossá vált, szitkozódott, ordibált, viselkedésével pedig a rendőrkapitányságon sem hagyott fel az orvosi vizsgálat közben. A rendőrök azt írták, lesz ideje megnyugodni a férfinak, akire a Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 3 év börtönbüntetés vár a bírósági ítélet szerint.