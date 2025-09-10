1 órája
Elképesztő fehérvári eset: ez a férfi bántalmazta feleségét, kirabolta az ismerősét
Most a bíróság dönt a kegyetlen férfi sorsáról! A beérkező információk szerint a Székesfehérvári Járási Ügyészség indítványozta a rablás és más bűncselekmények miatt eljárás alá vont gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását.
A vád szerint a 32 éves férfi erőszakkal és bántalmazással szerzett pénzt és zaklatta az ismerősét, miután az ellene vallomást tett egy korábbi lopási ügyben. Székesfehérvári Járási Ügyészség közölte, a gyanúsított emellett a saját feleségét is bántalmazta, és kifosztott egy alvó embert egy vasútállomáson. Jelenleg több eljárás is folyik ellene, többek között lopás kísérlete és kábítószer birtoklás miatt.
Az ügyészség a bűnismétlés és a bizonyítás meghiúsításának veszélyére hivatkozva kéri a kényszerintézkedés fenntartását. A kényszerintézkedés, a letartóztatás meghosszabbításáról a Székesfehérvári Járásbíróság fog dönteni.
