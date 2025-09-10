Elképesztő fehérvári eset: ez a férfi bántalmazta feleségét, kirabolta az ismerősét

A vád szerint a 32 éves férfi erőszakkal és bántalmazással szerzett pénzt és zaklatta az ismerősét, miután az ellene vallomást tett egy korábbi lopási ügyben. Székesfehérvári Járási Ügyészség közölte, a gyanúsított emellett a saját feleségét is bántalmazta, és kifosztott egy alvó embert egy vasútállomáson. Jelenleg több eljárás is folyik ellene, többek között lopás kísérlete és kábítószer birtoklás miatt.

Nem hiszed el! Elképesztő székesfehérvári eset került napvilágra.

​Az ügyészség a bűnismétlés és a bizonyítás meghiúsításának veszélyére hivatkozva kéri a kényszerintézkedés fenntartását. A kényszerintézkedés, a letartóztatás meghosszabbításáról a Székesfehérvári Járásbíróság fog dönteni.