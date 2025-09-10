szeptember 10., szerda

Letartóztatás

3 órája

Elképesztő fehérvári eset: ez a férfi bántalmazta feleségét, kirabolta az ismerősét

Címkék#erőszak#letartóztatás#lopás#vasútállomás#bántalmazás#Székesfehérvári Járási Ügyészség

Most a bíróság dönt a kegyetlen férfi sorsáról! A beérkező információk szerint a Székesfehérvári Járási Ügyészség indítványozta a rablás és más bűncselekmények miatt eljárás alá vont gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását.

Feol.hu

A rendelkezésre álló információs szerint a 32 éves férfi erőszakkal és bántalmazással szerzett pénzt és zaklatta az ismerősét, miután az ellene vallomást tett egy korábbi lopási ügyben. Székesfehérvári Járási Ügyészség közölte, a gyanúsított emellett a saját feleségét is bántalmazta, és kifosztott egy alvó embert egy vasútállomáson. Jelenleg több eljárás is folyik ellene, többek között lopás kísérlete és kábítószer birtoklás miatt.

Letartóztatásban maradt a feleségét is megverő rabló.
Nem hiszed el! Elképesztő székesfehérvári eset került napvilágra. 
Forrás: Illusztráció: Pexels

​Az ügyészség a bűnismétlés és a bizonyítás meghiúsításának veszélyére hivatkozva kéri a kényszerintézkedés fenntartását. A kényszerintézkedés, a letartóztatás meghosszabbításáról a Székesfehérvári Járásbíróság fog dönteni.

 


 

