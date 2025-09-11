​Balesetveszély: Hatalmas faág tört le Székesfehérváron

​Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője lapunknak elmondta, hogy mi is történt pontosan a székesfehérvári helyszínen, gyors beavatkozásra volt szükség.

Egy körülbelül 10 méteres faág volt, amely a székesfehérvári Szatmári úton letörve veszélyeztette a forgalmat.

Fotó: Gabor Feher

– Csütörtökön délelőtt a Szatmári útra riasztották a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit, ahol egy körülbelül tíz méter hosszú faág letört és az út másik oldalán lévő fán fennakadt. A faág villanyvezetéket, valamint a gépjármű és a gyalogos forgalmat veszélyeztette, ezért a tűzoltók a létraszerből motoros láncfűrésszel eltávolították, a balesetveszélyt megszüntették.

