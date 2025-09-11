1 órája
Balesetveszély: Hatalmas faág tört le Székesfehérváron
Szirénázó tűzoltóautóra lehettek figyelmesek a délelőtti órákban a királyok városában. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a riasztás oka egy faág volt, amely a székesfehérvári Szatmári úton letörve veszélyeztette a forgalmat.
Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője lapunknak elmondta, hogy mi is történt pontosan a székesfehérvári helyszínen, gyors beavatkozásra volt szükség.
– Csütörtökön délelőtt a Szatmári útra riasztották a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit, ahol egy körülbelül tíz méter hosszú faág letört és az út másik oldalán lévő fán fennakadt. A faág villanyvezetéket, valamint a gépjármű és a gyalogos forgalmat veszélyeztette, ezért a tűzoltók a létraszerből motoros láncfűrésszel eltávolították, a balesetveszélyt megszüntették.
Közben fakivágásra készülnek Székesfehérváron pénteken
A Városgondnokság munkatársai egy veszélyessé vált bálványfa kivágását végzik. Mutatjuk a részleteket!
Rejtett veszély a belvárosnál: ezért kell kivágni ezt a fát Székesfehérváron