Gyors beavatkozásra volt szükség.

1 órája

​Balesetveszély: Hatalmas faág tört le Székesfehérváron

Címkék#láncfűrész#Székesfehérvár#faág#villanyvezeték#katasztrófavédelem#Szabó-Bisztricz Anett

​Szirénázó tűzoltóautóra lehettek figyelmesek a délelőtti órákban a királyok városában. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a riasztás oka egy faág volt, amely a székesfehérvári Szatmári úton letörve veszélyeztette a forgalmat.

Feol.hu

​Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője lapunknak elmondta, hogy mi is történt pontosan a székesfehérvári helyszínen, gyors beavatkozásra volt szükség.

Szirénázó tűzoltóautó: Életveszélyes helyzetet oldottak meg a székesfehérvári tűzoltók a Szatmári úton.
Egy körülbelül 10 méteres faág volt, amely a székesfehérvári Szatmári úton letörve veszélyeztette a forgalmat. 
Fotó: Gabor Feher

– Csütörtökön délelőtt a Szatmári útra riasztották a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit, ahol egy körülbelül tíz méter hosszú faág letört és az út másik oldalán lévő fán fennakadt. A faág villanyvezetéket, valamint a gépjármű és a gyalogos forgalmat veszélyeztette, ezért a tűzoltók a létraszerből motoros láncfűrésszel eltávolították, a balesetveszélyt megszüntették.

Közben fakivágásra készülnek Székesfehérváron pénteken

A Városgondnokság munkatársai egy veszélyessé vált bálványfa kivágását végzik. Mutatjuk a részleteket!


 

