2 órája
Súlyos sérültje is van a reggeli fehérvári balesetnek
Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy nőt egy reggeli eset helyszínéről a 7-es főúton. A Székesfehérvár térségében történt balesethez nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok.
Információink szerint ma reggel fél 8 körül történt baleset a 7-es főúton, a Siófok felől érkező oldalon, Székesfehérvár előterében. Kollégánk a baleset helyszínén közlekedve egy keresztben álló kék Skoda személyautót és több mentőegységet látott. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset helyszínére kiérkező egységek egy 40 év körüli nőt láttak el, akit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállítottak kórházba. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Óvatosan, tegnap is több baleset volt Székesfehérvárnál
Dunaföldvár közelében egy személyautó csapódott az árokba, többen megsérültek az esetnél. Sajnos a vármegye másik felén is volt dolguk a katasztrófavédelem munkatársainak. A 811-es főúton, Székesfehérvár és Pátka között lesodródott az útról és a jobb oldalával fának ütközött egy személygépkocsi szeptember 16-án délelőtt.