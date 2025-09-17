Súlyos sérültje is van a reggeli fehérvári balesetnek

​Információink szerint ma reggel fél 8 körül történt baleset a 7-es főúton, a Siófok felől érkező oldalon, Székesfehérvár előterében. Kollégánk a baleset helyszínén közlekedve egy keresztben álló kék Skoda személyautót és több mentőegységet látott. ​Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset helyszínére kiérkező egységek egy 40 év körüli nőt láttak el, akit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállítottak kórházba. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Fotó: Szabó Róbert

Óvatosan, tegnap is több baleset volt Székesfehérvárnál

Dunaföldvár közelében egy személyautó csapódott az árokba, többen megsérültek az esetnél. Sajnos a vármegye másik felén is volt dolguk a katasztrófavédelem munkatársainak. A 811-es főúton, Székesfehérvár és Pátka között lesodródott az útról és a jobb oldalával fának ütközött egy személygépkocsi szeptember 16-án délelőtt.