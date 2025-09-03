Közlekedés
1 órája
Hármas karambol történt Székesfehérvárnál, mentőt is riasztottak
Több autó ütközött össze a 62-es főúton, az M7-es autópálya lehajtója közelében. A székesfehérvári balesetben három személyautó érintett, ami jelentős fennakadást okoz a forgalomban.
A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltók érkeztek, akik megkezdték a műszaki mentést. A balesethez mentő is kivonult, hogy ellássa az esetleges sérülteket. A katasztrófavédelem közölte, karambol miatt az érintett útszakaszt részlegesen lezárták, a forgalom jelenleg egy sávon, lassabban halad. Az Országos Mentőszolgálattól egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás az esetleges sérülésekről, amint kapunk választ, közölni fogjuk.
