Hármas karambol történt Székesfehérvárnál, mentőt is riasztottak

​A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltók érkeztek, akik megkezdték a műszaki mentést. A balesethez mentő is kivonult, hogy ellássa az esetleges sérülteket. ​A katasztrófavédelem közölte, karambol miatt az érintett útszakaszt részlegesen lezárták, a forgalom jelenleg egy sávon, lassabban halad. ​Az Országos Mentőszolgálattól egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás az esetleges sérülésekről, amint kapunk választ, közölni fogjuk.

Nem jó hír a reggeli csúcsban: karambol történt a 62-es főúton Székesfehérvárnál

Forrás: OMSZ/illusztráció