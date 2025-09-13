szeptember 13., szombat

Baleset

1 órája

Rolleres baleset történt Velencén

Címkék#Velence Korzó#baleset#rendőrség

Baleset történt Velencén, a Velence Korzó közelében. 

Feol.hu
Rolleres baleset történt Velencén

Képünk illusztráció!

Fotó: Shutterstock

Baleset történt Velencén, a Széchenyi úton. A balesetben látszólag egy rolleres és egy kerékpáros ütközött az út mellett húzódó kerékpáros úton.

A rendőrség helyszíni szemlét tart, mentő ottjártunkkor a helyszínen nem volt. 

Amint bővebb információk állnak rendelkezésünkre, cikkünket frissítjük.

