Rolleres baleset történt Velencén

Baleset történt Velencén, a Széchenyi úton. A balesetben látszólag egy rolleres és egy kerékpáros ütközött az út mellett húzódó kerékpáros úton.

A rendőrség helyszíni szemlét tart, mentő ottjártunkkor a helyszínen nem volt.

Amint bővebb információk állnak rendelkezésünkre, cikkünket frissítjük.