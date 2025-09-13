Baleset
1 órája
Rolleres baleset történt Velencén
Baleset történt Velencén, a Velence Korzó közelében.
Baleset történt Velencén, a Széchenyi úton. A balesetben látszólag egy rolleres és egy kerékpáros ütközött az út mellett húzódó kerékpáros úton.
A rendőrség helyszíni szemlét tart, mentő ottjártunkkor a helyszínen nem volt.
Amint bővebb információk állnak rendelkezésünkre, cikkünket frissítjük.
