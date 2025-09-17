szeptember 17., szerda

Szárnyra keltek a hírek

1 órája

Robbanásszerű hangot észleltek a lakók Fehérváron – utánajártunk

Szerda este a közösségi médiában gyorsan elterjedt a hír, hogy Székesfehérváron, az Ősz utca környékén robbanásszerű hangot hallottak a lakók.

Feol.hu
Robbanásszerű hangot észleltek a lakók Fehérváron – utánajártunk

Illusztráció!

Forrás: FMH-archív

Többen is beszámoltak az esetről, volt olyan, aki fényképet is közzétett, amelyen a József Attila utcánál négy tűzoltóautó látható. A bejegyzések nyomán megindultak a találgatások, mi is történhetett valójában.

A feol.hu megkereste Szabó-Bisztricz Anettet, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét. Elmondása szerint nem érkezett bejelentés rendkívüli hanghatásról, a József Attila utcába pedig egy téves riasztás miatt vonultak ki az egységek. A helyszínen egy tízemeletes épület tetején észleltek füstöt, de hamar kiderült: munkavégzés zajlott, amely gőzzel járt.

A szóvivő megnyugtatta a lakosságot: veszélyhelyzet nem volt, beavatkozásra nem volt szükség.

 

