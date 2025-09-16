Autósok százaira csaptak le a rendőrök, de a java még csak most jön - videó

Az év 37. hetében a rendőrök ismét kiemelt figyelmet fordítottak a közlekedési szabályok betartatására a balesetek elkerülése végett, hullottak a bírságok. Fejér vármegyei rendőrség közlése szerint, a legtöbb szabálytalanságot a sebességtúllépők követték el, ami 158 helyszíni bírságot, 104 közigazgatási bírságot és 1 szabálysértési feljelentést eredményezett. Ezen felül a traffipax által, 537 járművezető utólagos szankcióra számíthat. Mindemellett a rendőrség számos szabálysértést is dokumentált:

Szabálytalan előzés: 4 eset

Elsőbbségadás megszegése: 23 eset

​Kanyarodás és irányváltoztatás szabályainak megszegése: 9 eset

​Követési távolság be nem tartása: 8 eset

​Ittas vezetés: 5 sofőr

​A passzív biztonsági eszközök használatának elhanyagolása is sokaknál megfigyelhető volt: 79 sofőr nem használta a biztonsági övét, és egy esetben gyermekbiztonsági rendszer hiányát is tapasztalták a rendőrök. Pozitív hír azonban, hogy bukósisak nélküli motorozásra nem volt példa a vizsgált időszakban.

​Rendőrségi figyelmeztetés: Razzia a telefonhasználat ellen

​A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a közlekedési szabályok betartása nem csupán kötelesség, hanem életeket menthet. A héten újabb országos rendőrségi razzia indult a Roadpol keretében, amelynek fő célja a vezetés közbeni telefonhasználat visszaszorítása. A fokozott ellenőrzés egészen szeptember 22-ig tart.