Zéró tolerancia

59 perce

Autósok százaira csaptak le a rendőrök, de a java még csak most jön - videó

Megérkezett az elmúlt hét közlekedési mérlege és egy fontos figyelemfelhívás is! A prímet ezúttal is a gyorshajtás vitte, a traffipax is több száz száguldozót fogott, de emellett még számos más szabálysértést is dokumentáltak a rendőrség munkatársai. Ne feledjék: egész héten „vadászatra" indult a rendőrség, zéró tolerancia van azokkal szemben, akik megszegik.

Feol.hu

Az év 37. hetében a rendőrök ismét kiemelt figyelmet fordítottak a közlekedési szabályok betartatására a balesetek elkerülése végett, hullottak a bírságok. Fejér vármegyei rendőrség közlése szerint, a legtöbb szabálytalanságot a sebességtúllépők követték el, ami 158 helyszíni bírságot, 104 közigazgatási bírságot és 1 szabálysértési feljelentést eredményezett. Ezen felül a traffipax által, 537 járművezető utólagos szankcióra számíthat. Mindemellett a rendőrség számos szabálysértést is dokumentált: 

Hullottak a bírságok, mutatjuk, kik kaptak vaskos csekket. Ne feledjék: egész héten „vadászatra" indult a rendőrség, zéró tolerancia van érvényben.
Forrás: Rendőrség
  • Szabálytalan előzés: 4 eset
  • Elsőbbségadás megszegése: 23 eset
  • ​Kanyarodás és irányváltoztatás szabályainak megszegése: 9 eset
  • ​Követési távolság be nem tartása: 8 eset
  • ​Ittas vezetés: 5 sofőr

​A passzív biztonsági eszközök használatának elhanyagolása is sokaknál megfigyelhető volt: 79 sofőr nem használta a biztonsági övét, és egy esetben gyermekbiztonsági rendszer hiányát is tapasztalták a rendőrök. Pozitív hír azonban, hogy bukósisak nélküli motorozásra nem volt példa a vizsgált időszakban.

​Rendőrségi figyelmeztetés: Razzia a telefonhasználat ellen

​A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a közlekedési szabályok betartása nem csupán kötelesség, hanem életeket menthet. A héten újabb országos rendőrségi razzia indult a Roadpol keretében, amelynek fő célja a vezetés közbeni telefonhasználat visszaszorítása. A fokozott ellenőrzés egészen szeptember 22-ig tart. 

Néhány hónappal ezelőtt így zajlott a nagy razzia Székesfehérváron. Íme a videó:


 

