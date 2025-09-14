szeptember 14., vasárnap

Vége a játéknak!

3 órája

Kíméletlen razzia indul: ezekre az autósokra vadászik a rendőrség

Címkék#Országos Rendőr-főkapitányság#ROADPOL#traffipax#rendőrség#razzia#telefonhasználat

Zéró tolerancia: hamarosan tömegesen csapnak le az egyenruhások a szabálytalankodókra. A nagyszabású, országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés keretében a rendőrség munkatársai azokra a járművezetőkre fókuszálnak, akik az egyik legnagyobb veszélyt jelentik a forgalomban.

Feol.hu

​A szeptember 16. és 22. között zajló akció legfőbb célja a súlyos balesetek elkerülése, amely ismét az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) kezdeményezése. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közlése szerint a rendőrök elsősorban a vezetés közbeni telefonhasználatot ellenőrzik. Ahogy már több helyen hangsúlyozták, ez a veszélyes szokás, ami sok baleset okozója, most kiemelt figyelmet kap. Mindemellett a rendőrségi razzia minden bizonnyal a gyorshajtást sem hagyja figyelmen kívül. A traffipaxok is teljes erővel üzemelnek majd, így a sebességhatárokat átlépőknek érdemes különösen óvatosnak lenniük.

Hamarosan tömegesen csap le a rendőrség munkatársai a szabálytalankodókra. Mutatjuk, kikre vadásznak leginkább - erre jobb, ha felkészül.
Országos rendőrségi razzia indul a jövő héten.
Forrás: NurPhoto via AFP

Rendőrségi statisztika Fejérben

Javuló tendencia a közutakon, de van, ami aggodalomra ad okot. Fejér vármegyében a rendőrség legutóbbi heti közúti ellenőrzésének eredményei vegyes képet mutatnak. Bár az ittas vezetők száma jelentősen csökkent, a sebességtúllépések kiugróan magas száma aggasztó. További részletek alább olvashatóak!

 

