Félelmetes statisztika

1 órája

Döbbenetesen sokan kockáztatják az életüket az utakon

Ez már nem játék: elképesztő, hány sofőr kockáztat életeket az utakon. A Fejér vármegyei rendőrség legújabb statisztikái megdöbbentő képet festenek. Leginkább sokkoló a biztonsági öv használatának elhanyagolása, de a gyorshajtás is kiemelkedően sok volt.

Feol.hu

​A rendőrség intézkedései során 170 esetben kellett eljárniuk azért, mert a sofőrök nem használták a biztonsági övet, miközben a kiemelt ellenőrzések során több mint 1300 alkoholszondát fújattak meg, közülük 6 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból. A gyorshajtás terén sem jobb a helyzet, a traffipaxok 585 esetben rögzítettek sebességtúllépést. Emellett a helyszínen 82 sofőrrel szemben intézkedtek a Fejér vármegyei rendőrök, ami jól mutatja, hogy a közlekedők jelentős része továbbra is figyelmen kívül hagyja a sebességhatárokat.

Ez már nem játék: elképesztő, hány sofőr kockáztat életeket az utakon. A legfrissebb rendőrségi statisztika sok mindenre rávilágít.
Illusztráció: Elképesztő magas számot közölt a rendőrség: 170-en nem használták a biztonsági övet az előző héten
Forrás: Police.hu

A rendőrségi statisztikába más is bekerült

Ezen túlmenően számos más szabálysértés is felmerült: 28-an az elsőbbség és előzés szabályait, 10-en a kanyarodás és irányváltoztatás szabályait szegték meg, 9-en pedig nem tartották be a követési távolságot.

Mindeközben arról számoltunk be, hogy volt bőven dolguk az egyenruhásainknak délelőtt. Az M7-es autópálya Balaton felőli oldalán egy kamion kigyulladt, részletek ITT!

 

