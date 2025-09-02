Döbbenetesen sokan kockáztatják az életüket az utakon

​A rendőrség intézkedései során 170 esetben kellett eljárniuk azért, mert a sofőrök nem használták a biztonsági övet, miközben a kiemelt ellenőrzések során több mint 1300 alkoholszondát fújattak meg, közülük 6 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból. A gyorshajtás terén sem jobb a helyzet, a traffipaxok 585 esetben rögzítettek sebességtúllépést. Emellett a helyszínen 82 sofőrrel szemben intézkedtek a Fejér vármegyei rendőrök, ami jól mutatja, hogy a közlekedők jelentős része továbbra is figyelmen kívül hagyja a sebességhatárokat.

Illusztráció: Elképesztő magas számot közölt a rendőrség: 170-en nem használták a biztonsági övet az előző héten

Forrás: Police.hu

A rendőrségi statisztikába más is bekerült

Ezen túlmenően számos más szabálysértés is felmerült: 28-an az elsőbbség és előzés szabályait, 10-en a kanyarodás és irányváltoztatás szabályait szegték meg, 9-en pedig nem tartották be a követési távolságot.

