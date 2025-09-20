szeptember 20., szombat

A segítség nem ismer határokat

1 órája

Hős rendőrök, akik kerékkulcsot ragadtak

Címkék#Mór#rendőr#házaspár#hős#rendőrség#gumiabroncs

Egy nem mindennapi történet érkezett Fejér vármegyéből, ami ismét bizonyítja, hogy a rendőri hivatás nem csak a rend fenntartásáról, hanem az emberségről is szól. A Móri Rendőrkapitányság két munkatársa bebizonyította, hogy a bajba jutottaknak minden helyzetben segítenek, még akkor is, ha a feladat a kerékcsere. Mutatjuk a hős rendőrök történetét.

Feol.hu

​A móri Wekerle Sándor utcában járőröző rendőrök egy leeresztett gumiabroncsú autóra lettek figyelmesek. Azonnal megállították a járművet, és a meglepő látvány ellenére – egy idős házaspár ült a kocsiban – egy pillanatig sem haboztak. Ők maguk ragadták meg a kerékkulcsot, és pillanatok alatt nekiláttak a cserének a hős rendőrök.

Egy nem mindennapi történet érkezett Fejér vármegyéből, hős rendőrök segítettek az idős házaspáron, egy pillanatig sem haboztak.
Egy nem mindennapi történet érkezett a hős rendőrökről
Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

A rendőrség munkatársai példamutatóan cselekedtek, és ismét bebizonyították, hogy a szolgálat nem csak a szabályok betartatásáról, hanem a segítőkészségről és az emberi odafigyelésről is szól. 

Mindeközben a rendőrök több ügyben is nyomoznak

Súlyos bűnügyek árnyéka vetődött Fejér vármegyére. Az elmúlt napokban több, figyelmet érdemlő és egyben megrázó esemény is történt Fejér és a szomszédos vármegyében. Részletek ITT!

 

