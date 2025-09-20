Hős rendőrök, akik kerékkulcsot ragadtak

​A móri Wekerle Sándor utcában járőröző rendőrök egy leeresztett gumiabroncsú autóra lettek figyelmesek. Azonnal megállították a járművet, és a meglepő látvány ellenére – egy idős házaspár ült a kocsiban – egy pillanatig sem haboztak. Ők maguk ragadták meg a kerékkulcsot, és pillanatok alatt nekiláttak a cserének a hős rendőrök.

Egy nem mindennapi történet érkezett a hős rendőrökről

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

A rendőrség munkatársai példamutatóan cselekedtek, és ismét bebizonyították, hogy a szolgálat nem csak a szabályok betartatásáról, hanem a segítőkészségről és az emberi odafigyelésről is szól.

Mindeközben a rendőrök több ügyben is nyomoznak

