Ennek a parkolásnak majdnem tragikus vége lett

A duol beszámolója szerint a parkolás szabályainak megszegése majdnem súlyos balesethez vezetett Dunaújvárosban. Egy autó közvetlenül a gyalogos-átkelőhely előtt állt meg, elzárva a kilátást mind a gyalogosok, mind az érkező járművek elől. A közelben óvoda és iskola található, így gyermekek is gyakran használják az átkelőt. Egy figyelmes sofőrnek köszönhető, hogy nem történt tragédia: időben lassított, amikor egy fiú szabályosan, kerékpárját tolva lépett az úttestre.

Majdnem súlyos balesetet okozott egy szabálytalan parkolás

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Parkolás a zebra előtt: könnyen balesetet okozhat

A KRESZ egyértelmű: tilos megállni a zebra előtt öt méteren belül. A szabály célja, hogy a gyalogosokat – különösen a gyerekeket – a közeledő autósok időben észrevegyék. A duol videóján jól látszik, hogy a szabálytalan parkolás nem csupán szabálysértés, hanem közvetlen életveszélyt jelenthet.

Bak Tibor, aki a felvételt készítette, az önkormányzatnak is üzent: szerinte a forgalom elől elzárt területek kijelölése hatékonyabb megoldás lehet, mint a puszta bírságolás. Az eset emlékeztet arra, hogy a felelőtlen parkolás nemcsak pénzbüntetéssel, hanem akár emberéletek kockáztatásával is járhat.

