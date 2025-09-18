Tűz ütött ki az óvodában

Kedd reggelre tűz ütött ki a dunaföldvári Eszterlánc Óvoda Kossuth Lajos utcai épületében. A tűz a konyhában keletkezett, feltehetően egy meghibásodott elektromos berendezés miatt. A szomszédok azonnal értesítették a rendőrséget, az intézmény gondnoka és vezetője pedig gyorsan megkezdte a helyiségek szellőztetését, így az óvoda nagyobb kár nélkül megmenekült.

Az óvoda konyhájában keletkezett a tűz

Forrás: Balogh Tamás

Óvoda helyreállítása és a következő lépések

Bár a tűz megállt a konyhában, a füst és a korom beszennyezte a csoportszobákat. A bútorok nagy részét ki kellett hordani, és speciális festés, mázolás, valamint padozatcsere szükséges, hogy a gyermekek ismét biztonságos környezetben térhessenek vissza az óvodába. A város képviselő-testülete támogatja a helyreállítást, a munkálatok már csütörtökön megkezdődnek.

