szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

18°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófa lehetett volna

2 órája

Tűz ütött ki az óvodában

Címkék#Eszterlánc Óvoda#rendőrség#füst#tűz

A gyors reagálás és a szakszerű beavatkozás előzte meg a katasztrófát. A szomszédok észlelték, hogy tűz ütött ki az óvoda konyhájában.

Feol.hu

Kedd reggelre tűz ütött ki a dunaföldvári Eszterlánc Óvoda Kossuth Lajos utcai épületében. A tűz a konyhában keletkezett, feltehetően egy meghibásodott elektromos berendezés miatt. A szomszédok azonnal értesítették a rendőrséget, az intézmény gondnoka és vezetője pedig gyorsan megkezdte a helyiségek szellőztetését, így az óvoda nagyobb kár nélkül megmenekült.

óvoda tűz
Az óvoda konyhájában keletkezett a tűz
Forrás: Balogh Tamás

Óvoda helyreállítása és a következő lépések

Bár a tűz megállt a konyhában, a füst és a korom beszennyezte a csoportszobákat. A bútorok nagy részét ki kellett hordani, és speciális festés, mázolás, valamint padozatcsere szükséges, hogy a gyermekek ismét biztonságos környezetben térhessenek vissza az óvodába. A város képviselő-testülete támogatja a helyreállítást, a munkálatok már csütörtökön megkezdődnek.

További részletek a duol.hu oldalán, IDE kattintva olvashatók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu