Baleset
1 órája
Összeütközött két autó
A baleset az Ady Endre utca és a Dózsa György út kereszteződésében történt.
Két személyautó ütközött. (Képünk illusztráció)
Forrás: feol archív
A katasztrófavédelem szerint két személyautó ütközött Sárkeresztúron, az Ady Endre utca és a Dózsa György út kereszteződésében. A sárbogárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre