Baleset

1 órája

Összeütközött két autó

Címkék#baleset#Sárkeresztúr#katasztrófavédelem

A baleset az Ady Endre utca és a Dózsa György út kereszteződésében történt.

Feol.hu
Két személyautó ütközött. (Képünk illusztráció)

Forrás: feol archív

A katasztrófavédelem szerint két személyautó ütközött Sárkeresztúron, az Ady Endre utca és a Dózsa György út kereszteződésében. A sárbogárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett.

