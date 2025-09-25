Elképesztő fogás: illegális bizniszt buktatott le a NAV Fejérben (videó)

Az ellenőrzésre azért került sor, mert a NAV pénzügyőrei kiszúrták a járművet a M7-es autópálya forgalmából. A kisbuszban a sofőr mellett nyolc utas utazott Romániából Olaszországba. A raktérben, az utasok poggyászai között, szúrópróbaszerűen tíz, vákuumfóliába csomagolt, kábítószergyanús anyag került elő.

Még a NAV-pénzügyőrök is meglepődtek a zsákmányon.

Fotó: NAV

​A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei azonnal értesítették a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait. A helyszínen elvégzett gyorsteszt és pontos mérés megerősítette, hogy a csomagokban marihuána, összesen 4485 grammot tartalmazott. A rendőrség munkatársai átvették az ügyet, és büntetőeljárást indítottak. A NAV közleményében ismét felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon mennyiségtől függetlenül tilos a kábítószer előállítása, terjesztése és használata.

Volt már hasonló NAV-akció, akkor Supra kapott szimatot

​Augusztus közepén a pénzügyőrök egy cigarettacsempészt lepleztek le, szintén az M7-esen. A sikeres akció hőse pedig a négylábú kopó, Supra volt. Videón az elképesztő kutyus, aki mindent kiszagol.