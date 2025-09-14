szeptember 14., vasárnap

Lincshangulat uralkodik a településen

3 órája

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: Zalán eltemetése után sem csitulnak az indulatok

Szűk családi körben helyezték végső nyugalomra a mindössze kéthetes Zalánt, akinek tragikus halála megrázta az egész országot. A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának temetése csendes és megható volt, de a településen azóta egyre nő a feszültség.

Feol.hu

A helyiek nehezen dolgozzák fel a nagydorogi csecsemőgyilkosságot, sokan döbbenten és dühösen nyilatkoztak társlapunknak, a TEOL-nak. Egy helybéli férfi szerint az emberek nem értik, hogyan történhetett meg ilyen szörnyűség, míg egy idős asszony azt hangsúlyozta: az anya választhatott volna más megoldást is, ha nem akarta volna megtartani a gyermeket – de a legszörnyűbb utat választotta.

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: szűk családi körben helyezték végső nyugalomra a brutális körülmények között elhunyt kisfiút
Fotó: Mártonfai Dénes / Tolnai Népújság

A nagydorogi csecsemőgyilkosság megrázta a település lakóit

A faluban egyre erősebb lincshangulat érződik, sokan suttogva beszélnek a történtekről. A gyanúsított anya családja – különösen az élettársa és az anyja – bezárkózott otthonába, és alig mutatkozik nyilvánosan, tartva a közösség haragjától. A falu lakói értetlenül és feldúlva próbálják feldolgozni a megrázó eseményt, miközben a településen nő a feszültség és az elutasítás a gyanúsított családja felé.

Zalán édesanyját, Viktóriát a rendőrség letartóztatta, és a kalocsai börtönbe szállította. A fiatal nő a legutóbbi kihallgatásán már megtagadta a vallomástételt – olvasható a TEOL-on, ahol arról is írnak, miként viselkedik, hogyan éli mindennapjait a gyanúsított a börtönben.

 

