Videóban üzent a Nagydorogon meggyilkolt csecsemő édesapja – meglepő, amit kért

A mindössze 20 éves fiatal apa a mintegy hatperces felvételben arról beszélt, hogy családja továbbra is hisz a gyilkossággal gyanúsított Viktória ártatlanságában. Mint ismert, a hatóságok szerint ő lehet a felelős a nagydorogi csecsemőgyilkosságért.

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: videóban üzent az apa

Fotó: Kiss Albert / Forrás: teol.hu

A nagydorogi csecsemőgyilkosság részletei még tisztázatlanok

A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatát, a mindössze két hetes Zalánt, pénteken helyezték örök nyugalomra. A temetésre titokban került sor, amelyen csak az édesapa és néhány közeli rokon vett részt.