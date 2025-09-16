1 órája
Videóban üzent a Nagydorogon meggyilkolt csecsemő édesapja – meglepő, amit kért
Szombaton különös videó jelent meg az interneten, amelynek aztán hirtelen nyoma is veszett. A nagydorogi csecsemőgyilkosság kapcsán szólalt meg az édesapa, akinek feleségét gyanúsítják a kéthetes Zalán megölésével.
A mindössze 20 éves fiatal apa a mintegy hatperces felvételben arról beszélt, hogy családja továbbra is hisz a gyilkossággal gyanúsított Viktória ártatlanságában. Mint ismert, a hatóságok szerint ő lehet a felelős a nagydorogi csecsemőgyilkosságért.
A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatát, a mindössze két hetes Zalánt, pénteken helyezték örök nyugalomra. A temetésre titokban került sor, amelyen csak az édesapa és néhány közeli rokon vett részt.
A nagydorogi csecsemőgyilkosság az egész települést megrázta, és a helyiek azóta is folyamatosan beszélnek a tragédiáról. Sokan találgatják, hogy pontosan ki és milyen körülmények között követhette el a nagydorogi csecsemőgyilkosságot.
Nagydorogi csecsemőgyilkosság: Zalán eltemetése után sem csitulnak az indulatok
Az apa állítása szerint a nyomozás során a család több tagját is hazugságvizsgálatnak vetették alá, és mindannyian átmentek a teszten. Hangsúlyozta: mindezek fényében is kitartanak amellett, hogy a fiatal anya ártatlan, és nem ő követte el a nagydorogi csecsemőgyilkosságot - írja a teol.hu, ahol további részletek derülnek még ki arról, mit mondott az apa, abban a bizonyos videóba.