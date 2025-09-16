szeptember 16., kedd

Edit névnap

19°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagydorogi csecsemőgyilkosság

1 órája

Videóban üzenet a Nagydorogon meggyilkolt csecsemő édesapja – meglepő, amit kért

Címkék#csecsemőgyilkosság#üzenet#édesapa

Szombaton különös videó jelent meg az interneten, amelynek aztán hirtelen nyoma is veszett. A nagydorogi csecsemőgyilkosság kapcsán szólalt meg az édesapa, akinek feleségét gyanúsítják a kéthetes Zalán megölésével.

Feol.hu

A mindössze 20 éves fiatal apa a mintegy hatperces felvételben arról beszélt, hogy családja továbbra is hisz a gyilkossággal gyanúsított Viktória ártatlanságában. Mint ismert, a hatóságok szerint ő lehet a felelős a nagydorogi csecsemőgyilkosságért.

nagydorogi csecsemőgyilkosság
Nagydorogi csecsemőgyilkosság: videóban üzent az apa
Fotó: Kiss Albert / Forrás: teol.hu

A nagydorogi csecsemőgyilkosság részletei még tisztázatlanok 

A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatát, a mindössze két hetes Zalánt, pénteken helyezték örök nyugalomra. A temetésre titokban került sor, amelyen csak az édesapa és néhány közeli rokon vett részt.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság az egész települést megrázta, és a helyiek azóta is folyamatosan beszélnek a tragédiáról. Sokan találgatják, hogy pontosan ki és milyen körülmények között követhette el a nagydorogi csecsemőgyilkosságot.

Az apa állítása szerint a nyomozás során a család több tagját is hazugságvizsgálatnak vetették alá, és mindannyian átmentek a teszten. Hangsúlyozta: mindezek fényében is kitartanak amellett, hogy a fiatal anya ártatlan, és nem ő követte el a nagydorogi csecsemőgyilkosságot - írja a teol.hu, ahol további részletek derülnek még ki arról, mit mondott az apa, abban a bizonyos videóba. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu