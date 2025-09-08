55 perce
Drámai mentés: kiderült, kiért érkezett a mentőhelikopter
Drámai pillanatoknak lehettek szemtanúi az autósok ma dél körül az M1-es autópálya bicskei szakaszán. A súlyos baleset miatt több mentőegységet, köztük egy mentőhelikoptert is a helyszínre riasztottak. A légi mentés idejére az autópálya érintett szakaszát lezárták, ami jelentős torlódást okozott.
Egy kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött össze az M1-es autópályán, a baleset akkora erejű volt, hogy a beszorúlt sofőrt feszítővágóval szabadították ki a roncsból. A rendőrség és mentő mellett a tűzoltók is nagy erőkkel voltak jelen.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetben egy ötven év körüli férfi sérült meg súlyosan. A sérültet stabil állapotban emelték be a mentőhelikopterbe, amely azonnal elindult a legközelebbi kórházba. A baleset körülményeit egyelőre vizsgálják a hatóságok, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően a legrosszabb forgatókönyv elkerülhető volt.
