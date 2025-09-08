Drámai mentés: kiderült, kiért érkezett a mentőhelikopter

Egy kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött össze az M1-es autópályán, a baleset akkora erejű volt, hogy a beszorúlt sofőrt feszítővágóval szabadították ki a roncsból. A rendőrség és mentő mellett a tűzoltók is nagy erőkkel voltak jelen.

Drámai mentés Bicske közelében, a tűzoltók szabadítottak ki egy embert a roncsok közül és adták át a mentőknek.

Forrás: Katvéd/illusztráció

​Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetben egy ötven év körüli férfi sérült meg súlyosan. A sérültet stabil állapotban emelték be a mentőhelikopterbe, amely azonnal elindult a legközelebbi kórházba. A baleset körülményeit egyelőre vizsgálják a hatóságok, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően a legrosszabb forgatókönyv elkerülhető volt.

Mentőhelikopter érkezett a megyehatárhoz is

Súlyos ütközések és drámai tűz rázta meg a megyét az elmúlt napokban is. Részletek ITT!