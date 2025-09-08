szeptember 8., hétfő

Feszítővágóra is szükség volt

33 perce

Drámai mentés: kiderült, kiért érkezett a mentőhelikopter

Drámai pillanatoknak lehettek szemtanúi az autósok ma dél körül az M1-es autópálya bicskei szakaszán. A súlyos baleset miatt több mentőegységet, köztük egy mentőhelikoptert is a helyszínre riasztottak. A légi mentés idejére az autópálya érintett szakaszát lezárták, ami jelentős torlódást okozott.

Feol.hu

Egy kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött össze az M1-es autópályán, a baleset akkora erejű volt, hogy a beszorúlt sofőrt feszítővágóval szabadították ki a roncsból. A rendőrség és mentő mellett a tűzoltók is nagy erőkkel voltak jelen.

Drámai pillanatoknak lehettek szemtanúi az autósok: egy kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött össze az M1-esen. A balesethez mentőhelikopter is érkezett.
Drámai mentés Bicske közelében, a tűzoltók szabadítottak ki egy embert a roncsok közül és adták át a mentőknek.
Forrás: Katvéd/illusztráció

​Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetben egy ötven év körüli férfi sérült meg súlyosan. A sérültet stabil állapotban emelték be a mentőhelikopterbe, amely azonnal elindult a legközelebbi kórházba. A baleset körülményeit egyelőre vizsgálják a hatóságok, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően a legrosszabb forgatókönyv elkerülhető volt.

Mentőhelikopter érkezett a megyehatárhoz is

Súlyos ütközések és drámai tűz rázta meg a megyét az elmúlt napokban is. Részletek ITT!

 

