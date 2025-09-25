Döbbenetes baleset az autópályán, mentőhelikopter sietett a kórházba

​Az M6-os autópályán történt baleset súlyossága miatt a helyszínre több mentőegységet és egy mentőhelikoptert is riasztottak. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mentők egy súlyosan sérült férfit légi úton szállítottak kórházba, míg egy fejsérült nőt stabil állapotban, földi úton vittek el további ellátásra. A rendőrség a motoros és az autós baleset helyszínelése miatt lezárta az érintett útszakaszt.

Mentők: A leghűségesebb barát

Időközben egy szívmelengető történet is felszínre került Fejér vármegyéből, amihez még Orbán Viktor miniszterelnök is kommentált: „A hősök nem mindig két lábon járnak!"

