Reagált az OMSZ

28 perce

Döbbenetes baleset az autópályán, mentőhelikopter sietett a kórházba

A FEOL elsők között számolt be a délutáni súlyos ütközésről, ami az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Iváncsa közelében történt. A balesetben egy személygépkocsi és egy motoros volt érintett, ami miatt az autópálya érintett szakaszát le kellett zárni. Reagált a mentőszolgálat.

Feol.hu

​Az M6-os autópályán történt baleset súlyossága miatt a helyszínre több mentőegységet és egy mentőhelikoptert is riasztottak. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mentők egy súlyosan sérült férfit légi úton szállítottak kórházba, míg egy fejsérült nőt stabil állapotban, földi úton vittek el további ellátásra. A rendőrség a motoros és az autós baleset helyszínelése miatt lezárta az érintett útszakaszt.

Több mentőegységet és egy mentőhelikoptert is riasztottak az M6-os autópályán történt motoros balesethez.
Több mentőegységet és egy mentőhelikoptert is riasztottak a balesethez.
Fotó: Facebook OMSZ

Mentők: A leghűségesebb barát

Időközben egy szívmelengető történet is felszínre került Fejér vármegyéből, amihez még Orbán Viktor miniszterelnök is kommentált: „A hősök nem mindig két lábon járnak!"
 

2023.0821-SZL (1)
Orbán Viktor reakciója: „A hősök nem mindig két lábon járnak!"
Forrás: OMSZ Facebook oldal

 

 

