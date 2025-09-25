28 perce
Döbbenetes baleset az autópályán, mentőhelikopter sietett a kórházba
A FEOL elsők között számolt be a délutáni súlyos ütközésről, ami az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Iváncsa közelében történt. A balesetben egy személygépkocsi és egy motoros volt érintett, ami miatt az autópálya érintett szakaszát le kellett zárni. Reagált a mentőszolgálat.
Az M6-os autópályán történt baleset súlyossága miatt a helyszínre több mentőegységet és egy mentőhelikoptert is riasztottak. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mentők egy súlyosan sérült férfit légi úton szállítottak kórházba, míg egy fejsérült nőt stabil állapotban, földi úton vittek el további ellátásra. A rendőrség a motoros és az autós baleset helyszínelése miatt lezárta az érintett útszakaszt.
