1 órája
Szirénázó autók: Elképesztő, ami történt a mentőkkel
Nem túlzás azt állítani, hogy a nyár utolsó hónapja igazi kihívást jelentett a mentősök számára. A hőség, a balesetek és a rosszullétek miatt folyamatosan szirénáztak az autók. Az Országos Mentőszolgálat most nyilvánosságra hozta az augusztusi, főként balesethez köthető adatokat, amik minden képzeletet felülmúlnak.
A bajtársak összesen 116 707 beteget láttak el, ami több mint 4,4 millió kilométer megtételét jelentette. Bár a rekkenő hőség enyhült, még így is 85 esetben riasztották a mentőket a meleghez köthető rosszullétekhez. Az OMSZ által közzé tett statisztika azonban nem csak a számokról szól. A hősies munka mellett a mentősök 34 alkalommal segítettek életet adni, 164 sikeres újraélesztést végeztek, és majdnem 54 000 bejelentőnek nyújtottak tanácsot a 1830-as ügyeleti vonalon.
Országos Mentőszolgálat: Egy bajtárs elvesztése és a csodával határos megmentés
Sajnos az augusztus árnyoldala is megmutatkozott, amikor az Országos Mentőszolgálat egy tragikus balesetben elvesztette egyik bajtársát, Szigeti Barbara Júliát, aki férjével együtt hunyt el egy közlekedési balesetben Soponya és Kisláng közötti úton. Gyászba borultak a mentősök.
Drámai részletek: Kiderült, kik haltak meg a Kisláng-Soponya közötti összekötőn
Azonban a hősiesség is példaértékű volt. Egy székesfehérvári étteremben egy szabadnapos mentőápoló és egy doktornő azonnal a segítségére sietett egy idős nőnek, aki félrenyelt. Gyors és szakszerű beavatkozásuknak köszönhetően megmentették az asszony életét.
Félelmetes pillanatok egy fehérvári étteremben – életmentés lett a vacsora vége
Figyeljünk egymásra!
Bár a nyárnak vége, az Országos Mentőszolgálat arra kér mindenkit, hogy az őszi hónapokban is figyeljenek egymásra. A változékony időjárás miatt különösen fontos a réteges öltözködés és az immunrendszer erősítése.
Súlyos balesetek és drámai tűz rázta meg a megyét