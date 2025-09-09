szeptember 9., kedd

Katasztrófa és hőstettek

1 órája

Szirénázó autók: Elképesztő, ami történt a mentőkkel

Nem túlzás azt állítani, hogy a nyár utolsó hónapja igazi kihívást jelentett a mentősök számára. A hőség, a balesetek és a rosszullétek miatt folyamatosan szirénáztak az autók. Az Országos Mentőszolgálat most nyilvánosságra hozta az augusztusi, főként balesethez köthető adatokat, amik minden képzeletet felülmúlnak.

Feol.hu

​A bajtársak összesen 116 707 beteget láttak el, ami több mint 4,4 millió kilométer megtételét jelentette. Bár a rekkenő hőség enyhült, még így is 85 esetben riasztották a mentőket a meleghez köthető rosszullétekhez. ​Az OMSZ által közzé tett statisztika azonban nem csak a számokról szól. A hősies munka mellett a mentősök 34 alkalommal segítettek életet adni, 164 sikeres újraélesztést végeztek, és majdnem 54 000 bejelentőnek nyújtottak tanácsot a 1830-as ügyeleti vonalon.

Állj meg egy percre, tisztelegj azok előtt, akik megállás nélkül dolgoznak érted. Képzeld el, a mentősök több mint 100 ezer riasztáshoz vonultak ki nyár végén.
Állj meg egy percre és tisztelegj a mentősök előtt. Hihetetlen adatokat közöltek.
Forrás: OMSZ/illusztráció

Országos Mentőszolgálat: Egy bajtárs elvesztése és a csodával határos megmentés

​Sajnos az augusztus árnyoldala is megmutatkozott, amikor az Országos Mentőszolgálat egy tragikus balesetben elvesztette egyik bajtársát, Szigeti Barbara Júliát, aki férjével együtt hunyt el egy közlekedési balesetben Soponya és Kisláng közötti úton. Gyászba borultak a mentősök.

​Azonban a hősiesség is példaértékű volt. Egy székesfehérvári étteremben egy szabadnapos mentőápoló és egy doktornő azonnal a segítségére sietett egy idős nőnek, aki félrenyelt. Gyors és szakszerű beavatkozásuknak köszönhetően megmentették az asszony életét.

Figyeljünk egymásra!

​Bár a nyárnak vége, az Országos Mentőszolgálat arra kér mindenkit, hogy az őszi hónapokban is figyeljenek egymásra. A változékony időjárás miatt különösen fontos a réteges öltözködés és az immunrendszer erősítése.

 

