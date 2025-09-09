Szirénázó autók: Elképesztő, ami történt a mentőkkel

​A bajtársak összesen 116 707 beteget láttak el, ami több mint 4,4 millió kilométer megtételét jelentette. Bár a rekkenő hőség enyhült, még így is 85 esetben riasztották a mentőket a meleghez köthető rosszullétekhez. ​Az OMSZ által közzé tett statisztika azonban nem csak a számokról szól. A hősies munka mellett a mentősök 34 alkalommal segítettek életet adni, 164 sikeres újraélesztést végeztek, és majdnem 54 000 bejelentőnek nyújtottak tanácsot a 1830-as ügyeleti vonalon.

Állj meg egy percre és tisztelegj a mentősök előtt. Hihetetlen adatokat közöltek.

Forrás: OMSZ/illusztráció

Országos Mentőszolgálat: Egy bajtárs elvesztése és a csodával határos megmentés

​Sajnos az augusztus árnyoldala is megmutatkozott, amikor az Országos Mentőszolgálat egy tragikus balesetben elvesztette egyik bajtársát, Szigeti Barbara Júliát, aki férjével együtt hunyt el egy közlekedési balesetben Soponya és Kisláng közötti úton. Gyászba borultak a mentősök.