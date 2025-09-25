Szívmelengető: Ez a megyei kutya lett a mentés fénypontja

​Szerdán az ercsi mentőgépkocsit egy idős hölgyhöz riasztották, aki kutyasétáltatás közben esett el. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a bajtársak perceken belül a helyszínre értek, és megkezdték a csuklósérült nő ellátását. Azonban egy aggódó hozzátartozó egy tapodtat sem volt hajlandó elmozdulni a nő mellől. Ő Teó, a sérült gazdi kutyája, a leghűségesebb barát.

Teó, a leghűségesebb kutya, aki egy percre sem mozdult el gazdája mellől.

Fotó: Facebook / OMSZ

​A Facebookon közzétett beszámoló szerint, Teó nagyon barátságos volt a mentősökkel, és türelmesen figyelte a vizsgálatokat, ám arról hallani sem akart, hogy akár egy pillanatra is magára hagyja a gazdiját. Mint kiderült, a sérült hölgy az utca végén, csupán néhány percre lakik a baleset helyszínétől, így a bajtársak végül hazavitték a kutyust, ahol a nő férje már ki tudta csalogatni a mentőből. A sérültet ezt követően stabil állapotban szállították kórházba.

