szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A leghűségesebb barát

2 órája

Szívmelengető: Ez a megyei kutya lett a mentés fénypontja

Címkék#kutya#baleset#kórház#Ercsi#sérülés#Országos Mentőszolgálat#hűség

Különleges történet egy kutyáról, aki egy percre sem hagyta magára gazdáját. Ő Teó, az egyik leghűségesebb barát Fejér vármegyében, aki egy csapásra a leghíresebb kutya lett a környéken.

Feol.hu

​Szerdán az ercsi mentőgépkocsit egy idős hölgyhöz riasztották, aki kutyasétáltatás közben esett el. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a bajtársak perceken belül a helyszínre értek, és megkezdték a csuklósérült nő ellátását. Azonban egy aggódó hozzátartozó egy tapodtat sem volt hajlandó elmozdulni a nő mellől. Ő Teó, a sérült gazdi kutyája, a leghűségesebb barát.

Különleges történet egy kutyáról, aki egy percre sem hagyta magára gazdáját. Teó, a Fejér vármegyei négylábú egy csapásra híres lett.
Teó, a leghűségesebb kutya, aki egy percre sem mozdult el gazdája mellől.
Fotó: Facebook / OMSZ

​A Facebookon közzétett beszámoló szerint, Teó nagyon barátságos volt a mentősökkel, és türelmesen figyelte a vizsgálatokat, ám arról hallani sem akart, hogy akár egy pillanatra is magára hagyja a gazdiját. Mint kiderült, a sérült hölgy az utca végén, csupán néhány percre lakik a baleset helyszínétől, így a bajtársak végül hazavitték a kutyust, ahol a nő férje már ki tudta csalogatni a mentőből. A sérültet ezt követően stabil állapotban szállították kórházba.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu