2 órája
Szívmelengető: Ez a megyei kutya lett a mentés fénypontja
Különleges történet egy kutyáról, aki egy percre sem hagyta magára gazdáját. Ő Teó, az egyik leghűségesebb barát Fejér vármegyében, aki egy csapásra a leghíresebb kutya lett a környéken.
Szerdán az ercsi mentőgépkocsit egy idős hölgyhöz riasztották, aki kutyasétáltatás közben esett el. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a bajtársak perceken belül a helyszínre értek, és megkezdték a csuklósérült nő ellátását. Azonban egy aggódó hozzátartozó egy tapodtat sem volt hajlandó elmozdulni a nő mellől. Ő Teó, a sérült gazdi kutyája, a leghűségesebb barát.
A Facebookon közzétett beszámoló szerint, Teó nagyon barátságos volt a mentősökkel, és türelmesen figyelte a vizsgálatokat, ám arról hallani sem akart, hogy akár egy pillanatra is magára hagyja a gazdiját. Mint kiderült, a sérült hölgy az utca végén, csupán néhány percre lakik a baleset helyszínétől, így a bajtársak végül hazavitték a kutyust, ahol a nő férje már ki tudta csalogatni a mentőből. A sérültet ezt követően stabil állapotban szállították kórházba.