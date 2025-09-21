Körözés egy Fejér megyei ellen súlyos bűncselekmények miatt

A rendőrség toplistás körözés keretében keres egy dunaújvárosi születésű férfit, akit szabadságvesztés letöltése céljából kell előállítani. A hatóság hivatalos közlése szerint a férfit embercsempészés gyanújával is körözik, a Büntető Törvénykönyv 353. §-a alapján. Ez a paragrafus kimondja, hogy aki másokat jogellenesen segít az államhatár átlépésében, komoly bűncselekményt követ el – részletezi cikkében a duol.

A rendőrség körözést adott ki a dunaújvárosi bűnöző ellen

Forrás: MW/Archív

A nyilvánosan elérhető rendőrségi információk szerint a gyanú kiterjed vagyoni haszonszerzés céljából elkövetett embercsempészésre is, ami a BTK 353. § (2) bekezdésének (a) pontja szerint minősített eset. A körözés célja, hogy az érintettet elfogják, és bíróság elé állítsák. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a férfi hollétéről tud, az jelezze a hivatalos körözési oldalon megadott elérhetőségeken.

