27 perce
Körözés egy Fejér megyei ellen súlyos bűncselekmények miatt
Toplistás fejér megyei férfit keres a rendőrség súlyos bűncselekmények miatt. A rendőrség országos körözést adott ki embercsempészet gyanúja végett.
A rendőrség toplistás körözés keretében keres egy dunaújvárosi születésű férfit, akit szabadságvesztés letöltése céljából kell előállítani. A hatóság hivatalos közlése szerint a férfit embercsempészés gyanújával is körözik, a Büntető Törvénykönyv 353. §-a alapján. Ez a paragrafus kimondja, hogy aki másokat jogellenesen segít az államhatár átlépésében, komoly bűncselekményt követ el – részletezi cikkében a duol.
A nyilvánosan elérhető rendőrségi információk szerint a gyanú kiterjed vagyoni haszonszerzés céljából elkövetett embercsempészésre is, ami a BTK 353. § (2) bekezdésének (a) pontja szerint minősített eset. A körözés célja, hogy az érintettet elfogják, és bíróság elé állítsák. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a férfi hollétéről tud, az jelezze a hivatalos körözési oldalon megadott elérhetőségeken.
További részletek ide kattintva a duol.hu oldalán olvashatók.