Két gépjármű ütközött

Két autó karambolozott a 6-os főúton, Dunaújváros közelében, nagyjából a 67-es kilométernél. A két járműben összesen három ember utazott. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsikat, a mentők pedig a helyszínre siettek - számolt be a katasztrófavédelem.