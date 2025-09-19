szeptember 19., péntek

Balesett

1 órája

Két gépjármű ütközött

Címkék#baleset#gépjármű#főút#katasztrófavédelem

A balesethez mentők és tűzoltók is érkeztek.

Feol.hu
Két gépjármű ütközött

Forrás: OMSZ/illusztráció

Két autó karambolozott a 6-os főúton, Dunaújváros közelében, nagyjából a 67-es kilométernél. A két járműben összesen három ember utazott. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsikat, a mentők pedig a helyszínre siettek - számolt be a katasztrófavédelem.

