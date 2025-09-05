Kerékpárlopásokkal küzd a település, megtették a feljelentést!

Az elmúlt hetekben egyre több kerékpárlopás történt Aba településen, közölte a hírt az önkormányzat, ami aggodalomra ad okot a lakosság körében. A helyi nyomozó hatóság tájékoztatása szerint a bejelentett ügyekben jelenleg is zajlik a nyomozás, és a térfigyelő kamerák működése segíti a gyorsabb felderítést.

Kerékpárlopás sorozat, a rendőrség már nyomoz az ügyben! Fotó: Facebook Illusztráció

Kerékpárlopás, bűncselekmény!

A rendőrség hangsúlyozza, hogy a közösség aktív közreműködése elengedhetetlen a bűncselekmények visszaszorításában. Ezért arra kérik a lakókat, hogy amennyiben kerékpárlopást vagy bármilyen más bűncselekményt, szabálysértést tapasztalnak, haladéktalanul jelentsék azt a helyi kapitányságnak.

Az időben megtett bejelentések jelentősen megkönnyítik és meggyorsítják a rendőri munkát, így nagyobb eséllyel sikerül eredményesen felderíteni az eseteket

– mondta a kapitányság szóvivője. A rendőrség továbbra is fokozott figyelemmel és jelenléttel kíván fellépni a kerékpárlopások ellen, és bíznak abban, hogy a közösség összefogásával hamarosan csökkenni fog a bűncselekmények száma.