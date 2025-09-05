szeptember 5., péntek

Fokozott rendőri jelenlét!

1 órája

Kerékpárlopásokkal küzd a település, megtették a feljelentést!

Címkék#rendőrség#Aba#bűncselekmény

Az elmúlt hetekben jelentősen megnövekedett a kerékpárlopások száma a településen. A kerékpárlopás ügyeben a helyi rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozás folyamatban van, a térfigyelő kamerák segítik az ügyek felderítését. A hatóság kér mindenkit, hogy hasonló esetekben mielőbb jelezze a bűncselekményeket.

Feol.hu

Az elmúlt hetekben egyre több kerékpárlopás történt Aba településen, közölte a hírt az önkormányzat, ami aggodalomra ad okot a lakosság körében. A helyi nyomozó hatóság tájékoztatása szerint a bejelentett ügyekben jelenleg is zajlik a nyomozás, és a térfigyelő kamerák működése segíti a gyorsabb felderítést. 

Kerékpárlopás
Kerékpárlopás sorozat, a rendőrség már nyomoz az ügyben! Fotó: Facebook Illusztráció

Kerékpárlopás, bűncselekmény! 

A rendőrség hangsúlyozza, hogy a közösség aktív közreműködése elengedhetetlen a bűncselekmények visszaszorításában. Ezért arra kérik a lakókat, hogy amennyiben kerékpárlopást vagy bármilyen más bűncselekményt, szabálysértést tapasztalnak, haladéktalanul jelentsék azt a helyi kapitányságnak.

Az időben megtett bejelentések jelentősen megkönnyítik és meggyorsítják a rendőri munkát, így nagyobb eséllyel sikerül eredményesen felderíteni az eseteket

– mondta a kapitányság szóvivője. A rendőrség továbbra is fokozott figyelemmel és jelenléttel kíván fellépni a kerékpárlopások ellen, és bíznak abban, hogy a közösség összefogásával hamarosan csökkenni fog a bűncselekmények száma.

 

