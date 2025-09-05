1 órája
Kerékpárlopásokkal küzd a település, megtették a feljelentést!
Az elmúlt hetekben jelentősen megnövekedett a kerékpárlopások száma a településen. A kerékpárlopás ügyeben a helyi rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozás folyamatban van, a térfigyelő kamerák segítik az ügyek felderítését. A hatóság kér mindenkit, hogy hasonló esetekben mielőbb jelezze a bűncselekményeket.
Az elmúlt hetekben egyre több kerékpárlopás történt Aba településen, közölte a hírt az önkormányzat, ami aggodalomra ad okot a lakosság körében. A helyi nyomozó hatóság tájékoztatása szerint a bejelentett ügyekben jelenleg is zajlik a nyomozás, és a térfigyelő kamerák működése segíti a gyorsabb felderítést.
Kerékpárlopás, bűncselekmény!
A rendőrség hangsúlyozza, hogy a közösség aktív közreműködése elengedhetetlen a bűncselekmények visszaszorításában. Ezért arra kérik a lakókat, hogy amennyiben kerékpárlopást vagy bármilyen más bűncselekményt, szabálysértést tapasztalnak, haladéktalanul jelentsék azt a helyi kapitányságnak.
Az időben megtett bejelentések jelentősen megkönnyítik és meggyorsítják a rendőri munkát, így nagyobb eséllyel sikerül eredményesen felderíteni az eseteket
– mondta a kapitányság szóvivője. A rendőrség továbbra is fokozott figyelemmel és jelenléttel kíván fellépni a kerékpárlopások ellen, és bíznak abban, hogy a közösség összefogásával hamarosan csökkenni fog a bűncselekmények száma.