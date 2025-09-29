2 órája
„Sokan nem látják, mennyire nehéz” – az életmentők is reagáltak Kaszás Nikolett tragédiájára
Ahogy arról portálunk is beszámolt, Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult túrázni Budapestről a Pilisbe, de onnan már nem tért haza. A rendőrség országos körözést adott ki, de sajnos már csak a holtteste került elő. A kutatócsoportok mindent megtettek Kaszás Nikolett felkutatása során, eredményre viszont csak szeptember 28-án jutottak.
Tragikus fordulatot hozott a történet: szeptember 28-án a keresésben részt vevő egységek Pilisszentlászlónál megtalálták Kaszás Nikolett holttestét. Erről szintén hírt adtunk, bemutatva, hogyan dolgoztak össze közel 500-an, köztük önkéntesek, polgárőrök, túravezetők és a Kutyák Határok Nélkül Alapítvány kutyás csapatai. Nyolc keresőkutyával, szisztematikusan átfésülve a terepet jutottak el a szomorú végkifejletig.
Megszólaltak az életmentők Kaszás Nikolett tragédiája után
A sonline.hu beszámolója alapján újabb részletek láttak napvilágot: megszólaltak azok a mentők és szakemberek, akik szerint a Pilis rendkívül nehéz terep, és sokszor a legnagyobb erőfeszítések ellenére is hosszú időbe telik, mire egy eltűnt személyt megtalálnak.
Bodó László, a kaposvári KÖTÉL vezetője kiemelte: szervezetük ugyan nem vett részt közvetlenül a kutatásban, de pontosan tudják, mekkora kihívás egy ilyen feladat. – „Aki ismeri a területet, az tudja, hogy a Pilis egy nagyon erős, kemény terep: domborzati formákban, szintkülönbségekben is. Nagyon nehéz helyszín volt, ahol az egységeknek kutatniuk kellett” – fogalmazott.
Így találták meg az eltűnt Kaszás Nikolett holttestét
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO) közleményben részletezte a munkát: három hét alatt összesen 181 kilométernyi jelölt útvonalat és környékét vizsgálták át, miközben folyamatosan szűkítették a keresési zónát a rendőrség adatgyűjtései alapján. Mint írták, sok kritika érte őket a hosszú ideig tartó akció miatt, ám a terep és az információhiány miatt rendkívül nehéz volt meghatározni, pontosan hol lehet Nikolett.
A rendőrség tájékoztatása szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel, az ügyet közigazgatási eljárás keretében vizsgálják tovább.
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy még tapasztalt túrázók is kerülhetnek kiszolgáltatott helyzetbe. A Pilisben történt eset emlékeztet arra, mennyire fontos a felkészülés és a körültekintés, ha valaki az erdőt választja kikapcsolódásként.