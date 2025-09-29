„Sokan nem látják, mennyire nehéz” – az életmentők is reagáltak Kaszás Nikolett tragédiájára

Tragikus fordulatot hozott a történet: szeptember 28-án a keresésben részt vevő egységek Pilisszentlászlónál megtalálták Kaszás Nikolett holttestét. Erről szintén hírt adtunk, bemutatva, hogyan dolgoztak össze közel 500-an, köztük önkéntesek, polgárőrök, túravezetők és a Kutyák Határok Nélkül Alapítvány kutyás csapatai. Nyolc keresőkutyával, szisztematikusan átfésülve a terepet jutottak el a szomorú végkifejletig.

Szektorok szerinti kereső csoportokat alakítottak a szervezők Kaszás Nikolett felkutatása során.

Forrás: Kutyák Határok Nélkül Alapítvány

Megszólaltak az életmentők Kaszás Nikolett tragédiája után

A sonline.hu beszámolója alapján újabb részletek láttak napvilágot: megszólaltak azok a mentők és szakemberek, akik szerint a Pilis rendkívül nehéz terep, és sokszor a legnagyobb erőfeszítések ellenére is hosszú időbe telik, mire egy eltűnt személyt megtalálnak.

Bodó László, a kaposvári KÖTÉL vezetője kiemelte: szervezetük ugyan nem vett részt közvetlenül a kutatásban, de pontosan tudják, mekkora kihívás egy ilyen feladat. – „Aki ismeri a területet, az tudja, hogy a Pilis egy nagyon erős, kemény terep: domborzati formákban, szintkülönbségekben is. Nagyon nehéz helyszín volt, ahol az egységeknek kutatniuk kellett” – fogalmazott.