Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét – részletek

​A fiatal lány, Kaszás Nikolett még szeptember elején, egy pilisi túra után tűnt el, miután albérletéből kirándulni indult. Az utolsó üzenetet a sikeres túra befejezése után küldte el a párjának, aki épp Prágában tartózkodott. Ekkor még a saját telefonjáról jelezte, hogy elindul haza. ​Később azonban egy különös fordulat következett: egy idegen telefonról érkezett egy újabb üzenet.

Kaszás Nikolettet mentőcsapat találta meg vasárnap.

Forrás: Metropol

Az eltűnés körülményei már a keresés alatt is arra utaltak, hogy nem egy egyszerű eltévedés történt. Pavelcze László, a HUBA Rescue24 mentőcsapat parancsnoka korábban a FEOL-nak nyilatkozva szinte kizárta ezt a lehetőséget.