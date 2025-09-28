40 perce
Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét – részletek
Friss információk láttak napvilágot. Ezek szerint megtalálták Kaszás Nikolett holttestét a Pilisben, Pilisszentlászló közelében – írta meg a Bors. A fiatal nőt, aki szeptember 7-én tűnt el túrázás közben, egy most vasárnap a helyszínre érkező kutyás csapat találta meg.
A fiatal lány, Kaszás Nikolett még szeptember elején, egy pilisi túra után tűnt el, miután albérletéből kirándulni indult. Az utolsó üzenetet a sikeres túra befejezése után küldte el a párjának, aki épp Prágában tartózkodott. Ekkor még a saját telefonjáról jelezte, hogy elindul haza. Később azonban egy különös fordulat következett: egy idegen telefonról érkezett egy újabb üzenet.
Az eltűnés körülményei már a keresés alatt is arra utaltak, hogy nem egy egyszerű eltévedés történt. Pavelcze László, a HUBA Rescue24 mentőcsapat parancsnoka korábban a FEOL-nak nyilatkozva szinte kizárta ezt a lehetőséget.
Szörnyű vélelmek és tanulságok az eltűnés kapcsán
Kutyás csapat találta meg Kaszás Nikolettet
Ahogy a Bors megírta, a fiatal nő felkutatására vasárnap kiterjedt keresőakció indult: mintegy 300 önkéntes érkezett Pilisszentlászlóra, hogy élőláncot alkotva, alaposan átfésüljék a Pilist. A Bors úgy tudja, a holttestre kutyás csoport bukkant rá.