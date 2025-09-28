szeptember 28., vasárnap

Eltűnt túrázó

40 perce

Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét – részletek

Címkék#holttest#kutyás#Kaszás Nikolett#túra#mentőcsapatok#Pilisszentlászló#önkéntes

Friss információk láttak napvilágot. Ezek szerint megtalálták Kaszás Nikolett holttestét a Pilisben, Pilisszentlászló közelében – írta meg a Bors. A fiatal nőt, aki szeptember 7-én tűnt el túrázás közben, egy most vasárnap a helyszínre érkező kutyás csapat találta meg.

Feol.hu

​A fiatal lány, Kaszás Nikolett még szeptember elején, egy pilisi túra után tűnt el, miután albérletéből kirándulni indult. Az utolsó üzenetet a sikeres túra befejezése után küldte el a párjának, aki épp Prágában tartózkodott. Ekkor még a saját telefonjáról jelezte, hogy elindul haza. ​Később azonban egy különös fordulat következett: egy idegen telefonról érkezett egy újabb üzenet.

A holttestre a Pilisben, Pilisszentlászló közelében találták meg, ott, ahol Kaszás Nikolett túrázott szeptember elején.
Kaszás Nikolettet mentőcsapat találta meg vasárnap.
Forrás: Metropol

Az eltűnés körülményei már a keresés alatt is arra utaltak, hogy nem egy egyszerű eltévedés történt. Pavelcze László, a HUBA Rescue24 mentőcsapat parancsnoka korábban a FEOL-nak nyilatkozva szinte kizárta ezt a lehetőséget.

Kutyás csapat találta meg Kaszás Nikolettet

​Ahogy a Bors megírta, a fiatal nő felkutatására vasárnap kiterjedt keresőakció indult: mintegy 300 önkéntes érkezett Pilisszentlászlóra, hogy élőláncot alkotva, alaposan átfésüljék a Pilist. A Bors úgy tudja, a holttestre kutyás csoport bukkant rá. 

